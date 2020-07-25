Акции Twitter взлетели на фоне мощного прироста пользователей









Twitter не оправдал ожидания аналитиков по выручке: компания заработала $683 млн вместо $705 млн.





Операционные расходы тоже оказались менее удовлетворительными, чем хотелось бы инвесторам: $124 млн против прогнозируемых $49,2 млн, как и доход на акцию: -$1,56 против $-0,16. Из-за пандемии доходы Twitter упали на 9%, рекламная выручка — на 23%, а чистые убытки за период составили $1,2 млрд. Для сравнения, 2 квартал 2019 года Twitter закончил с чистой прибылью в $1,1 млрд.





Тем не менее за квартал, закончившийся 30 июня, Twitter смог на 20 млн человек увеличить число ежедневных активных пользователей до 186 млн. Годовой прирост по этому показателю составляет 34%. Пользовательская база активно расширяется благодаря тому, что всё больше людей стремятся участвовать в обсуждении глобальных проблем и событий, а также улучшениям продукта.





Впрочем, неделю назад капитализация Twitter пострадала на $1,3 млрд после инцидента со взломом аккаунтов знаменитостей криптомошенниками.