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Адвокат Бабарико: Предложите прокуратуре опубликовать протокол следственного действия

25.07.2020 10:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Адвокат Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский прокомментировал сообщение Генеральной прокуратуры о том, что Виктору Бабарико предъявлено новое обвинение.



Генпрокуратура РБ сообщила , что обвинение Виктору Бабарико переквалифицировано с ч. 2 ст. 431 (Дача взятки) на ч. 3 ст. 430 (Получение взятки). Санкция по этой части — от пяти до пятнадцати лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

«Пресс-службе прокуратуры, видимо, можно комментировать какие-то обстоятельства независимо от того, что они не установлены приговором. А защите обстоятельства комментировать нельзя — подписка о неразглашении. Это наглядно демонстрирует реализацию принципа равенства сторон в уголовном процессе. Предложите прокуратуре опубликовать жалобу защитников, поданную 23 июля, или ходатайство о прекращении уголовного преследования, отправленное нами сегодня в орган следствия по почте, потому что следователь отказался его принять во время нашего нахождения в кабинете, а еще лучше — протокол сегодняшнего следственного действия с участием нашего подзащитного, только обязательно целиком, со всеми замечаниями. Возможно, тогда вопрос о необходимости комментариев будет исчерпан», - заявил Дмитрий Лаевский, которого цитирует tut.by.

Ранее стало известно, что адвокаты Виктора Бабарико Александр Пыльченко и Дмитрий Лаевский подали жалобу на имя генерального прокурора на недавно полученный ответ начальника отдела прокуратуры относительно обжалования обвинения.
 
 
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Адвокат Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский прокомментировал сообщение Генеральной прокуратуры о том, что Виктору Бабарико предъявлено новое обвинение.
 
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