Как в Столбцах прошел первый общий пикет альтернативных кандидатов

Фото: Столбцы, 24 июля 2020-го / svaboda.org

На нем были представители кандидатов в президенты Светланы Тихановской, Сергея Черечня и Андрея Дмитриева, а также незарегистрированного кандидатом Виктора Бабарико. Во встрече с людьми участвовал Дмитриев. У него спрашивали, не собирается ли он сниматься в пользу Тихоновской. "Тогда могут снять Светлану Тихановскую, поэтому делать этого не стоит", —слова кандидата в президенты Радио Свобода (перевод Еврорадио).