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Как в Столбцах прошел первый общий пикет альтернативных кандидатов

25.07.2020 11:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вчера, 24 июля в Столбцах прошел общий пикет альтернативных кандидатов.
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Фото: Столбцы, 24 июля 2020-го / svaboda.org

 На нем были представители кандидатов в президенты Светланы Тихановской, Сергея Черечня и Андрея Дмитриева, а также незарегистрированного кандидатом Виктора Бабарико. Во встрече с людьми участвовал Дмитриев. У него спрашивали, не собирается ли он сниматься в пользу Тихоновской. "Тогда могут снять Светлану Тихановскую, поэтому делать этого не стоит", — цитирует слова кандидата в президенты Радио Свобода (перевод Еврорадио).

Отметим, на пикете раздавали белые ленты. Это знак сторонников Светланы Тихановской предложила Вероника Цепкало.
 
 
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Вчера, 24 июля в Столбцах прошел общий пикет альтернативных кандидатов.
 
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