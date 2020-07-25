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Директор сельхозпредприятия: работать интересно, потому что видим – развивая отрасль, развиваемся и сами
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О том, как развивается сельское хозяйство, рассказал директор сельхозпредприятия из Каменецкого района Александр Дунькович.
Александр Дунькович, директор сельхозпредприятия «Беловежский», Каменецкий район:
Однозначно развиваемся, однозначно движемся вперед. Честно говоря, работать интересно, потому что видим – вместе с тем, как развиваем эту отрасль, развиваемся и сами.
Мир, как и в любой стране, – это самое главное, что сегодня вселяет в нас уверенность в будущем. Стабильности хочется всегда, потому что когда мы видим стабильную обстановку, стабильную ситуацию, гораздо легче и работать, и жить. Поэтому однозначно за мир и стабильность.
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Директор сельхозпредприятия: работать интересно, потому что видим – развивая отрасль, развиваемся и сами
Новости Беларуси. О том, как развивается сельское хозяйство, рассказал директор сельхозпредприятия из Каменецкого района Александр Дунькович.
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