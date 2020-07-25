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Директор сельхозпредприятия: работать интересно, потому что видим – развивая отрасль, развиваемся и сами

25.07.2020 11:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О том, как развивается сельское хозяйство, рассказал директор сельхозпредприятия из Каменецкого района Александр Дунькович.

Директор сельхозпредприятия: работать интересно, потому что видим – развивая отрасль, развиваемся и сами

Александр Дунькович, директор сельхозпредприятия «Беловежский», Каменецкий район:
Наша страна всегда была сельскохозяйственной, скажем так. Мы здесь, на месте, видим, что в целом сельское хозяйство не стоит на месте, развивается. Развивается практически по всем направлениям. Где-то мы видим строительство тех же молочно-товарных комплексов: постоянно идет повышение тех же удоев, надоев. Развитие того же растениеводства видим, потому что каждый год новые технологии. Новая техника дает результат в любом виде работ.

Директор сельхозпредприятия: работать интересно, потому что видим – развивая отрасль, развиваемся и сами

Однозначно развиваемся, однозначно движемся вперед. Честно говоря, работать интересно, потому что видим – вместе с тем, как развиваем эту отрасль, развиваемся и сами.

Директор сельхозпредприятия: работать интересно, потому что видим – развивая отрасль, развиваемся и сами

Мир, как и в любой стране, – это самое главное, что сегодня вселяет в нас уверенность в будущем. Стабильности хочется всегда, потому что когда мы видим стабильную обстановку, стабильную ситуацию, гораздо легче и работать, и жить. Поэтому однозначно за мир и стабильность.

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Новости Беларуси. О том, как развивается сельское хозяйство, рассказал директор сельхозпредприятия из Каменецкого района Александр Дунькович.
 
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