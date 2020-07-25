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Неизвестные расклеили а парке, где состоится пикет Тихановской, провокационные листовки
25.07.2020 10:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Когда это произошло, неизвестно, но вчера вечером ещё ничего не было, вероятно, сегодня ночью. Что это значит - решать вам.
Первый в Бресте предвыборный пикет в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской пройдет в Бресте сегодня, в субботу, 25 июля, у сцены в парке Воинов-интернационалистов.
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Когда это произошло, неизвестно, но вчера вечером ещё ничего не было, вероятно, сегодня ночью. Что это значит - решать вам. Первый в Бресте предвыборный пикет в...
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