Неизвестные расклеили а парке, где состоится пикет Тихановской, провокационные листовки

Источник материала: Виртуальный Брест

Когда это произошло, неизвестно, но вчера вечером ещё ничего не было, вероятно, сегодня ночью. Что это значит - решать вам.









Первый в Бресте предвыборный пикет в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской пройдет в Бресте сегодня, в субботу, 25 июля, у сцены в парке Воинов-интернационалистов.















