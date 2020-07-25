|
В детском саду в Мозыре обнаружен артиллерийский снаряд
Источник материала: ОНТ
В Мозыре на территории детсада в песке для детских площадок нашли артиллерийский снаряд. Об этом
Об опасной находке в милицию сообщил рабочий. Мужчина рассказал, что увидел в привезенном песке похожий на снаряд предмет.
На место прибыли сотрудники милиции. Были эвакуированы 12 работников детского сада. Детей в дошкольном учреждении не было.
Саперы установили, что с песком был привезен 122-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны. Опасный предмет обезвредили на специальном полигоне.
Фото: УВД Гомельского облисполкома
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Мозыре на территории детсада в песке для детских площадок нашли артиллерийский снаряд. Об этом информирует пресс-служба УВД Гомельского облисполкома. Об опасной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)