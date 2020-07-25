ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В детском саду в Мозыре обнаружен артиллерийский снаряд

25.07.2020 11:31 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В детском саду в Мозыре обнаружен артиллерийский снаряд

В Мозыре на территории детсада в песке для детских площадок нашли артиллерийский снаряд. Об этом информирует пресс-служба УВД Гомельского облисполкома.

Об опасной находке в милицию сообщил рабочий. Мужчина рассказал, что увидел в привезенном песке похожий на снаряд предмет.

На место прибыли сотрудники милиции. Были эвакуированы 12 работников детского сада. Детей в дошкольном учреждении не было.

Саперы установили, что с песком был привезен 122-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны. Опасный предмет обезвредили на специальном полигоне.

Фото: УВД Гомельского облисполкома

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Мозыре на территории детсада в песке для детских площадок нашли артиллерийский снаряд. Об этом информирует пресс-служба УВД Гомельского облисполкома. Об опасной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пять человек погибли из-за проливных дождей в Южной Корее
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
25.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика