В детском саду в Мозыре обнаружен артиллерийский снаряд

Источник материала: ОНТ

В Мозыре на территории детсада в песке для детских площадок нашли артиллерийский снаряд. Об этом информирует пресс-служба УВД Гомельского облисполкома.

Об опасной находке в милицию сообщил рабочий. Мужчина рассказал, что увидел в привезенном песке похожий на снаряд предмет.

На место прибыли сотрудники милиции. Были эвакуированы 12 работников детского сада. Детей в дошкольном учреждении не было.

Саперы установили, что с песком был привезен 122-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны. Опасный предмет обезвредили на специальном полигоне.

Фото: УВД Гомельского облисполкома

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram