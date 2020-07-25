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Вот каким будет новый «народный» смартфон Samsung

25.07.2020 11:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Samsung готовится к анонсу смартфона из средней ценовой категории — судя по уже известным характеристикам, аппарат может претендовать на звание нового «народного героя». Об этом сообщает Gizmochina со ссылкой на SamMobile.


На фото уже продающийся Galaxy M21. Фото: bloggerexpert.com

Устройство оснастят камерой с тремя или четырьмя модулями. Разрешение главного — 64 Мп, второго, ультра-широкоугольного — 12 Мп. Еще два датчика наверняка будут необходимы для создания фотографий в режиме макро, а также захвата глубины объектов в кадре.

Процессором для новинки выступит Qualcomm Snapdragon 730, постоянной памяти якобы окажется не менее 128 ГБ. Диагональ дисплея с AMOLED-матрицей составит 6,7 дюйма, в верхнем левом углу разместится вырез в форме буквы «О» для фронтальной камеры. Сканер отпечатков пальцев встроят под экран. Операционная система — Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.x.

Главная особенность девайса — аккумулятор. Скорее всего, его емкость составит 7000 мАч. В активе также окажется поддержка 25-ваттной проводной зарядки.

Точная цена Galaxy M51 пока не называется, но анонс новинки запланирован на август или сентябрь. Отметим, что смартфоны Galaxy M теперь также официально продаются в Беларуси.

Ниже — цены других популярных смартфонов Samsung:

 
 
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Точная дата анонса устройства пока неизвестна.
 
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