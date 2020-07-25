Водонапорную башню в аварийном состоянии взорвали в Пружанах (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Аварийную водонапорную башню в Пружанах снесли взрывотехники МЧС, сообщается на сайте МЧС Беларуси .





С 1974 года башня не эксплуатировалась, она была в 20 м от здания средней школы.

Благодаря профессионализму сотрудников МЧС и точному расчету башня упала в запланированный сектор без повреждения здания школы и рядом стоящих сооружений.

Специалисты Республиканского отряда специального назначения не в первый раз выполняли таким способом демонтаж строительных сооружений. Данный способ зарекомендовал себя как наиболее быстрый и безопасный.

Фото и видео: МЧС Беларуси

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