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Водонапорную башню в аварийном состоянии взорвали в Пружанах (ВИДЕО)

25.07.2020 12:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Водонапорную башню в аварийном состоянии взорвали в Пружанах (ВИДЕО)

Аварийную водонапорную башню в Пружанах снесли взрывотехники МЧС, сообщается на сайте МЧС Беларуси.


С 1974 года башня не эксплуатировалась, она была в 20 м от здания средней школы.  

Благодаря профессионализму сотрудников МЧС и точному расчету башня упала в запланированный сектор без повреждения здания школы и рядом стоящих сооружений. 

Специалисты Республиканского отряда специального назначения не в первый раз выполняли таким способом демонтаж строительных сооружений. Данный способ зарекомендовал себя как наиболее быстрый и безопасный.

Фото и видео: МЧС Беларуси

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Аварийную водонапорную башню в Пружанах снесли взрывотехники МЧС, сообщается на сайте МЧС Беларуси. С 1974 года башня не эксплуатировалась, она была в 20 м от здания...
 
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