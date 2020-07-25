Бизнес гладок, если магазин «ДоСТАток»

Источник материала: Вороновская газета





«ДоСТАток» в поселке Радунь открылся всего четыре месяца назад, но свое название вполне уже оправдывает. Товар разнообразный и в изобилии, цены не превышают ста рублей, магазин пользуется популярностью у местных жителей. Секрет успеха торгового объекта еще и в том, что покупателей встречает очаровательная и приветливая хозяйка Марина Борис.

Попробовать силы в новом для себя деле — торговле — учитель-дефектолог Марина Чеславовна решила неслучайно. До этого у Борисов уже был небольшой семейный бизнес — грузоперевозки по Беларуси. А после рождения третьего ребенка — сына Глеба — муж Константин стал чаще заговаривать с супругой о том, что вместе им любое дело по плечу. Имея такой надежный тыл и хорошую поддержку, Марина сдалась — сменила статус педагога на бизнес-леди.

— Мы взяли в аренду бывшее здание магазина «Ветразь» Вороновского филиала облпотребобщества, — рассказала женщина. — Оплата приемлемая, да и место оживленное, людное. В дело вложили собственные средства. Поначалу бизнес видели в совершенно другом русле. Но вскоре поняли, что нашим землякам нужен совсем иной товар.

Свои первые рабочие дни Марина вспоминает с улыбкой — у них тогда было только три полочки. Она и подумать не могла, что спустя четыре месяца для товара не будет хватать площади. Поступила мудро: предложила своим клиентам анкету: что бы они хотели видеть в ассортименте нового магазина, чего, на их взгляд, не хватает в поселке? Выполнив предпочтения земляков, получила высокую оценку: «Здесь есть все!»







Особым спросом в «ДоСТАтке» пользуются не только товары для дома, но и развивающие книги, поделки для малышей, канцелярия, «мужская» продукция: крепежи, леска для триммера, рыболовные снасти, обмундирование. За последними в магазин заглядывают радунцы, заболотчане и даже лидчане, щучинцы. А сушки для рыбы пользуются спросом как у рыбаков, так и у хозяюшек, которые приспосабливают их под переработку груш и яблок.

— Мы до сих пор работаем по принципу заказов, — призналась Марина Борис. — Если покупателю нужен товар, которого сегодня у нас нет в наличии, то завтра клиент найдет нужное. А обновляем ассортимент два-три раза в неделю.

У начинающего бизнесмена есть планы на будущее. Но пока озвучивать их не торопится. Прибыль есть — и это главное. Вырученные деньги опять вкладываются в расширение линейки продукции. Например, недавно закупила красивую бижутерию для местных модниц.

— Не могу сказать, что мне трудно, — поделилась собеседница. — Люблю людей, нравится с ними общаться, помогать. Наверное, поэтому все и получается.







Самой же большой наградой для Марины Борис являются слова благодарности клиентов. А подаренная ей в знак признательности картина земляка заняла почетное место в магазине.

Начинающей бизнес-леди остается пожелать воплощения в жизнь всех ее задумок. Главное — у нее есть надежное плечо — муж Константин, который поддержит интересные идеи любимой жены.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.