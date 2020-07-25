Первый блок БелАЭС планируется полностью ввести в промышленную эксплуатацию в I квартале 2021 года

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Первый блок Белорусской АЭС планируется полностью ввести в промышленную эксплуатацию в I квартале 2021 года. Об этом рассказал министр энергетики Виктор Каранкевич в интервью газете "СБ. Беларусь сегодня", сообщает БЕЛТА.





"По всем технологическим системам завершаются пусконаладочные работы, необходимые для начала физического пуска первого энергоблока. В рамках этого этапа в реактор постепенно загрузят 163 тепловыделяющие сборки с ядерным топливом с последующим набором мощности реакторной установки. После этого начнется энергетический пуск энергоблока: будут выработаны и переданы в энергосистему страны первые киловатт-часы с атомной электростанции, - рассказал Виктор Каранкевич. - За этим последуют опытно-промышленная эксплуатация с постепенным выходом на проектную мощность и комплексное опробирование первого энергоблока на номинальной мощности. Полностью в промышленную эксплуатацию его планируется ввести в первом квартале 2021 года".

Параллельно продолжаются работы по интеграции БелАЭС в энергосистему страны. Это строительство высокоманевренных пиково-резервных источников суммарной мощностью 800 МВт и сооружение на крупных электростанциях и котельных электрокотлов суммарной мощностью 916 МВт. Реализованы проекты по строительству и реконструкции 1,7 тыс. км высоковольтных линий электропередачи, что позволит обеспечить поставку электроэнергии со станции в любой регион страны.

Министр обратил внимание, что запуск атомной электростанции позволит замещать 4,5 млрд куб. м природного газа в год. "С учетом того, что страна ежегодно импортирует около 20 млрд куб. м газа, экономия существенная", - заметил Виктор Каранкевич. Запуск АЭС даст возможность снизить выбросы парниковых газов более чем на 7 млн т в год.