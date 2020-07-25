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Патрульные прогнали девушку с ребенком со двора? Очередные фейки в интернете разоблачили в МВД

25.07.2020 12:56 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Патрульные прогнали девушку с ребенком со двора? Очередные фейки в интернете разоблачили в МВД

Министерство внутренних дел разоблачило фейки, которые распространяются в интернете, сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.

Например, в сеть попало видео, снятое с балкона высотки в Витебске во время «Славянского базара». В Telegram-канале комментируют: «Сегодня открытие, все оцеплено милицией». Далее в кадре двое милиционеров общаются с девушкой, потом она с ребенком уходит с детской площадки вместе с патрульными. «Капец! Выгоняют со двора», - слышится комментарий на заднем фоне.

В МВД разыскали героев видео - сотрудников и девушку Наталью. Когда она с дочкой была на детской площадке во дворе дома, а затем увидела патрульных, один из них оказался ее давним знакомым, они поговорили, вместе прогулялись и разошлись.

Также фейком в МВД назвали информацию о голодовке мужчины, задержанного за призыв к участию в несанкционированном массовом мероприятии. Он находится сейчас в изоляторе временного содержания. Интернет-издание, ссылаясь на страницу супруги мужчины в соцсетях, сообщило, что его жизнь и здоровье в опасности, ему становилось плохо, а сотрудники учреждения не вызвали скорую.

Как призналась супруга мужчины, о муже ей рассказывают те, кого уже освободили. Но это невозможно, потому что он находится в одиночной камере. 

Разоблачена информация о политической подоплеке переписи номеров велосипедов на Гомельщине. «Милиция зачем-то ходит и переписывает номера велосипедов у местных жителей», - комментируют фото.

Очередной фейк - представители местного подразделения Департамента охраны торгуют самогоном в промышленных масштабах, сообщается в одном из Telegram-каналов якобы от имени сотрудника РОВД Докшицкого района. Приводится даже количество алкодилеров в погонах и цена за литр. 

И это далеко не вся фейковая информация, распространяемая в сети. В МВД отмечают, что порой неискушенным читателям сложно отличить правду от безграничной фантазии блогеров. Однако милиция реагирует на лживые вбросы, а фактчекинг действительно работает. 





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Теги: Витебск
 
 
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Министерство внутренних дел разоблачило фейки, которые распространяются в интернете, сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой. Например, в...
 
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