Сказочная неоготика. Часовня-усыпальница Ожешко. д. Закозель

Источник материала: Виртуальный Брест

Усыпальница Ожешко была построена в 1839 году по проекту варшавского архитектора Франтишка Ящолда. Другое его известное творение – дворец Пусловских в Коссово .





По легенде, во время восстания 1863-1864 годов писательница Элиза Ожешко — пожалуй, самая известная носительница фамилии — укрывала в часовне генерала Ромуальда Траугутта, сподвижника Кастуся Калиновского.





В 2008-м году археологическая экспедиция Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина нашла в усыпальнице останки погребенных представителей рода Ожешко.





Их перезахоронили неподалеку. Тогда же были обнаружены элементы внутреннего убранства, деревянные и гипсовые скульптуры и даже фрагмент слуцкого пояса.