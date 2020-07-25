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Сказочная неоготика. Часовня-усыпальница Ожешко. д. Закозель

25.07.2020 12:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Усыпальница Ожешко была построена в 1839 году по проекту варшавского архитектора Франтишка Ящолда. Другое его известное творение – дворец Пусловских в Коссово.

Сказочная неоготика. Часовня-усыпальница Ожешко. д. Закозель

По легенде, во время восстания 1863-1864 годов писательница Элиза Ожешко — пожалуй, самая известная носительница фамилии — укрывала в часовне генерала Ромуальда Траугутта, сподвижника Кастуся Калиновского.

Сказочная неоготика. Часовня-усыпальница Ожешко. д. Закозель

В 2008-м году археологическая экспедиция Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина нашла в усыпальнице останки погребенных представителей рода Ожешко.

Сказочная неоготика. Часовня-усыпальница Ожешко. д. Закозель

Их перезахоронили неподалеку. Тогда же были обнаружены элементы внутреннего убранства, деревянные и гипсовые скульптуры и даже фрагмент слуцкого пояса.

 
 
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  Усыпальница Ожешко была построена в 1839 году по проекту варшавского архитектора Франтишка Ящолда. Другое его известное творение – дворец Пусловских в Коссово. ...
 
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