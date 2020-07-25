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Сказочная неоготика. Часовня-усыпальница Ожешко. д. Закозель
25.07.2020 12:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Усыпальница Ожешко была построена в 1839 году по проекту варшавского архитектора Франтишка Ящолда. Другое его известное творение – дворец Пусловских в
По легенде, во время восстания 1863-1864 годов писательница Элиза Ожешко — пожалуй, самая известная носительница фамилии — укрывала в часовне генерала Ромуальда Траугутта, сподвижника Кастуся Калиновского.
В 2008-м году археологическая экспедиция Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина нашла в усыпальнице останки погребенных представителей рода Ожешко.
Их перезахоронили неподалеку. Тогда же были обнаружены элементы внутреннего убранства, деревянные и гипсовые скульптуры и даже фрагмент слуцкого пояса.
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Усыпальница Ожешко была построена в 1839 году по проекту варшавского архитектора Франтишка Ящолда. Другое его известное творение – дворец Пусловских в Коссово. ...
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