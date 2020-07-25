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Тут покоятся 12500 мирных жителей... Памятник жертвам Холокоста в Столинском районе
25.07.2020 12:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Есть место в Столинском районе, о котором я не могу промолчать.
По этой причине сейчас в нем можно увидеть незамысловато выложенные "аэродромные" плиты.
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Есть место в Столинском районе, о котором я не могу промолчать. На окраине д.Маньковичи, в лесу, расположен мемориал жертвам холокоста. В годы ВОВ здесь в период...
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