Тут покоятся 12500 мирных жителей... Памятник жертвам Холокоста в Столинском районе

Источник материала: Виртуальный Брест

Есть место в Столинском районе, о котором я не могу промолчать.











На окраине д.Маньковичи, в лесу, расположен мемориал жертвам холокоста. В годы ВОВ здесь в период с 11 по 12 сентября 1942-го фашистами было расстреляно, а также заживо погребено 12500 мирных жителей, которые проживали на территории г.Столина и Столинского района.







Место массового уничтожения людей выбрано не случайно. Здесь до начала войны велось строительство военного аэродрома руками политических заключенных. Но к началу войны был вырыт только котлован, который впоследствии стал огромной братской могилой для мирных жителей района.





По этой причине сейчас в нем можно увидеть незамысловато выложенные "аэродромные" плиты.







Архивные источники указывают на то, что среди расстреляных и заживо погребенных 8000 евреев, 4500 русских, белорусов и украинцев.







