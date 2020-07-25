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Тут покоятся 12500 мирных жителей... Памятник жертвам Холокоста в Столинском районе

25.07.2020 12:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Есть место в Столинском районе, о котором я не могу промолчать.

Тут покоятся 12500 мирных жителей... Памятник жертвам Холокоста в Столинском районе

Тут покоятся 12500 мирных жителей... Памятник жертвам Холокоста в Столинском районе


На окраине д.Маньковичи, в лесу, расположен мемориал жертвам холокоста. В годы ВОВ здесь в период с 11 по 12 сентября 1942-го фашистами было расстреляно, а также заживо погребено 12500 мирных жителей, которые проживали на территории г.Столина и Столинского района.

Тут покоятся 12500 мирных жителей... Памятник жертвам Холокоста в Столинском районе


Место массового уничтожения людей выбрано не случайно. Здесь до начала войны велось строительство военного аэродрома руками политических заключенных. Но к началу войны был вырыт только котлован, который впоследствии стал огромной братской могилой для мирных жителей района.

Тут покоятся 12500 мирных жителей... Памятник жертвам Холокоста в Столинском районе

По этой причине сейчас в нем можно увидеть незамысловато выложенные "аэродромные" плиты.

Тут покоятся 12500 мирных жителей... Памятник жертвам Холокоста в Столинском районе


Архивные источники указывают на то, что среди расстреляных и заживо погребенных 8000 евреев, 4500 русских, белорусов и украинцев.

Тут покоятся 12500 мирных жителей... Памятник жертвам Холокоста в Столинском районе

Тут покоятся 12500 мирных жителей... Памятник жертвам Холокоста в Столинском районе

 
 
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  Есть место в Столинском районе, о котором я не могу промолчать. На окраине д.Маньковичи, в лесу, расположен мемориал жертвам холокоста. В годы ВОВ здесь в период...
 
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