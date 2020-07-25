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Мужчина удирал от спасателей так, что понадобилась их помощь

25.07.2020 12:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Пинчанин переплывал реку возле гостиницы «Припять». Прохожие вызвали спасателей.

Мужчина удирал от спасателей так, что понадобилась их помощь

Как рассказал начальник Пинской спасательной станции Александр Каменев, 22 июля в 20.32 поступил звонок о том, что напротив гостиницы «Припять» мужчина снял одежду и переплывает реку. Смена тут же выехала.

Парень с трудом переплыл реку, начал выходить на берег. Увидел катер спасателей и начал убегать. Водолаз пошёл по берегу за ним. Катер плыл, чтобы словить мужчину с другой стороны. Через 50 метров находился затон, технический участок. Пока водолаз догонял, мужчина прыгнул в воду и поплыл.

К этому времени к беглецу подъехал катер. Мужчина буквально на глазах спасателей начал уходить под воду. Спасатели успели его подхватить руками.

Александр Каменев отметил, что от человека сильно пахло алкоголем. После спасения мужчина начал грубить, его передали сотрудникам милиции.

 
 
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  Пинчанин переплывал реку возле гостиницы «Припять». Прохожие вызвали спасателей. Как рассказал начальник Пинской спасательной станции Александр Каменев, 22...
 
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