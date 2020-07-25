В Пружанах взрывом демонтировали аварийную водонапорную башню

Источник материала: Виртуальный Брест

В Пружанах взрывотехники МЧС снесли аварийную водонапорную башню, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС .





Башня находилась в 20 м от здания средней школы и не эксплуатировалась с 1974 года.

"Точный расчет и профессионализм работников МЧС обеспечили падение башни в запланированный сектор без повреждения здания школы и близлежащих сооружений. Данный способ демонтажа подобных строительных сооружений выполняется специалистами Республиканского отряда специального назначения не впервые и зарекомендовал себя как наиболее безопасный и быстрый", - отметили в МЧС.