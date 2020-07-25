Человек в лесу страшнее урагана... Показываем, как выглядит

Источник материала: Виртуальный Брест

Вспоминаю 70-80-ые годы прошлого столетия, когда с отцом заготавливали деловую древесину, предварительно выписав в местном лесничестве. Лесничество платило за то, что ветки мы своими силами убирали на дрова, еловую лапку сдавали на комбикормовый завод, остальную мелочь сжигали.





В наши дни еловая лапка никому не нужна, дров в лесах – не переступить. А взять тому же сельчанину нельзя. Мой знакомый жаловался, что получил штраф за две притащенные осины, которые несколько лет назад свалило ураганом.





Теперь человек в лесу страшнее урагана. Недавняя поездка в грибы на Пружанщину не без преувеличения тому подтверждение.





Если в Шерешевском лесничестве ветки кое-как стянуты в валы, то в соседнем Городечненском в некоторых кварталах по лесу не пройти. Не пройти там, где поработал Хорвестер: под управлением человека «обстригает» ветви, пилит и складывает древесину.





Кое-где она штабелями лежит не один год. К остальным действиям (уборка веток и тому подобное) человек не имеет отношения. Исчезают тропы животных и сама дичь, уничтожаются и становятся труднопроходимыми грибные места.





























Зато древесина разного диаметра в стволе идет и направо, и налево. Вагонами вывозится за границу.