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Человек в лесу страшнее урагана... Показываем, как выглядит

25.07.2020 12:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Вспоминаю 70-80-ые годы прошлого столетия, когда с отцом заготавливали деловую древесину, предварительно выписав в местном лесничестве. Лесничество платило за то, что ветки мы своими силами убирали на дрова, еловую лапку сдавали на комбикормовый завод, остальную мелочь сжигали.

Человек в лесу страшнее урагана... Показываем, как выглядит

В наши дни еловая лапка никому не нужна, дров в лесах – не переступить. А взять тому же сельчанину нельзя. Мой знакомый жаловался, что получил штраф за две притащенные осины, которые несколько лет назад свалило ураганом.

Человек в лесу страшнее урагана... Показываем, как выглядит

Теперь человек в лесу страшнее урагана. Недавняя поездка в грибы на Пружанщину не без преувеличения тому подтверждение.

Человек в лесу страшнее урагана... Показываем, как выглядит

Если в Шерешевском лесничестве ветки кое-как стянуты в валы, то в соседнем Городечненском в некоторых кварталах по лесу не пройти. Не пройти там, где поработал Хорвестер: под управлением человека «обстригает» ветви, пилит и складывает древесину.

Человек в лесу страшнее урагана... Показываем, как выглядит

Кое-где она штабелями лежит не один год. К остальным действиям (уборка веток и тому подобное) человек не имеет отношения. Исчезают тропы животных и сама дичь, уничтожаются и становятся труднопроходимыми грибные места.

Человек в лесу страшнее урагана... Показываем, как выглядит

Человек в лесу страшнее урагана... Показываем, как выглядит

Человек в лесу страшнее урагана... Показываем, как выглядит

Человек в лесу страшнее урагана... Показываем, как выглядит

Человек в лесу страшнее урагана... Показываем, как выглядит

Человек в лесу страшнее урагана... Показываем, как выглядит

Человек в лесу страшнее урагана... Показываем, как выглядит

Зато древесина разного диаметра в стволе идет и направо, и налево. Вагонами вывозится за границу.

 
 
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  Вспоминаю 70-80-ые годы прошлого столетия, когда с отцом заготавливали деловую древесину, предварительно выписав в местном лесничестве. Лесничество платило за то,...
 
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