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Анархиста Дмитрия Полиенко выпустили из ЦИП

25.07.2020 13:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Дмитрий Полиенко 25 июля вышел на свободу из Центра изоляции правонарушителей

Об этом сообщает belsat.eu

В понедельник Полиенко наказали еще 15 сутками ареста. Таким образом, общий срок его пребывания в ЦИП должен был составить 45 суток. Однако он провел за решеткой 47 дней.

Его жена Анастасия сегодня звонила в ЦИП, однако информации об освобождении Дмитрия ей там не дали. Однако вскоре стало известно, что его освобождают.

За что конкретно наказали Полиенко, неизвестно.

Дмитрий Полиенко был задержан 8 июня. В тот же день в квартире активиста прошел обыск в рамках дела об оскорблении милиционера.
 
 
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Дмитрий Полиенко 25 июля вышел на свободу из Центра изоляции правонарушителей
 
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