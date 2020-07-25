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Анархиста Дмитрия Полиенко выпустили из ЦИП
Источник материала: Партизан
Дмитрий Полиенко 25 июля вышел на свободу из Центра изоляции правонарушителей
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В понедельник Полиенко наказали еще 15 сутками ареста. Таким образом, общий срок его пребывания в ЦИП должен был составить 45 суток. Однако он провел за решеткой 47 дней.
Его жена Анастасия сегодня звонила в ЦИП, однако информации об освобождении Дмитрия ей там не дали. Однако вскоре стало известно, что его освобождают.
За что конкретно наказали Полиенко, неизвестно.
Дмитрий Полиенко был задержан 8 июня. В тот же день в квартире активиста прошел обыск в рамках дела об оскорблении милиционера.
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Дмитрий Полиенко 25 июля вышел на свободу из Центра изоляции правонарушителей
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