Анархиста Дмитрия Полиенко выпустили из ЦИП

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В понедельник Полиенко наказали еще 15 сутками ареста. Таким образом, общий срок его пребывания в ЦИП должен был составить 45 суток. Однако он провел за решеткой 47 дней.





Его жена Анастасия сегодня звонила в ЦИП, однако информации об освобождении Дмитрия ей там не дали. Однако вскоре стало известно, что его освобождают.





За что конкретно наказали Полиенко, неизвестно.





Дмитрий Полиенко был задержан 8 июня. В тот же день в квартире активиста прошел обыск в рамках дела об оскорблении милиционера.







