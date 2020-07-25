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Марафон хорошего настроения

25.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Марафон хорошего настроения

Районный центр культуры и народного творчества приглашает:

27 июля на летней эстраде в парке г.п. Вороново пройдет квест-игра «Даешь, молодежь!» Начало в 18.00.

28 июля на спортивной площадке в парке г.п. Вороново пройдет первенство района по волейболу среди организаций и любительских команд (начало в 15.00), а в 20.00 на летней эстраде начнется дискотека в стиле РЭП.

29 июля на летней эстраде в парке г.п. Вороново пройдет детская игровая программа «Веселимся от души». Начало в 18.00.

30 июля приглашаем на концертную программу «Красуй, Беларусь!» на летнюю эстраду в парке г.п. Вороново. Начало в 18.00.

31 июля на площади г.п. Вороново пройдет выставка-дегустация меда «Здоровье — на крыльях пчелы». Начало в 18.00.

1 августа в 19.00 на летней эстраде начнется концертная программа «Все краски лета», а в 20.00 — дискотека «Звездное настроение» с салютом из… конфетти.

2 августа приглашаем на традиционный концерт выходного дня на летней эстраде «С песней по жизни». Начало в 18.00.

3 августа на летней эстраде в парке г.п. Вороново пройдет детская диско-развлекательная программа «Радуга лета». Начало в 18.00.

4 августа народный ансамбль народной музыки «Лявоны» приглашает на концертную программу «Красуй, мая Радзіма» (18.00, площадь г.п. Вороново).

5 августа приглашаем в парк на летнюю эстраду на детскую музыкально-развлекательную программу «Шоколадная тусовка». Начало в 18.00.

6 августа в 18.00 на площади г.п. Вороново начнется молодежная квест-игра «Я в этом поселке живу, я этот поселок знаю…»

7 августа на стадионе Вороновской школы пройдет первенство района по баскетболу среди организаций и любительских команд под девизом «В здоровом теле — здоровый дух». Начало в 15.00. Вечером на летней эстраде пройдет дискотека «Молодежный БУМ». Начало в 20.00.

8 августа в 19.00 на летней эстраде в парке г.п. Вороново пройдет детская игровая программа «Пиратская вечеринка», а в 20.00 — «Сладкая дискотека».

Приходите! Будет интересно!

 
 
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Районный центр культуры и народного творчества приглашает: 27 июля на летней эстраде в парке г.п. Вороново пройдет квест-игра «Даешь, молодежь!» Начало в 18.00. 28 июля...
 
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