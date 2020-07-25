Источник материала: Новости Волковыска

Указом президента от 23 июля 2020 года за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в области здравоохранения, предоставление высококвалифицированного медицинского уход за больными с инфекцией COVID-19 врач-анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии и реанимации волковысской районной больницы Андрей Грицкевич награжден медалью «За трудовые заслуги».

Кстати, пока эпидемия еще не завершилась, но в пятницу в райбольнице прошла акция благодарности медицинским работникам - представители власти и общественных объединений словами и ценными подарками отметили заведующих отделений в рамках акции «Спасибо медикам».