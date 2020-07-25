ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Самый быстрый Mini стал еще мощнее благодаря тюнингу Manhart

25.07.2020 14:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Самая экстремальная версия «трехдверки» Mini John Cooper Works, носящая приставку GP, в нынешнем виде дебютировала осенью прошлого года и считается самым быстрым автомобилем в модельном ряду британской марки. А теперь немецкое ателье Manhart продемонстрировало свой вариант дальнейшей доработки хэтчбека Mini.


Доработанный John Cooper Works GP получил обозначение GP3 F350 — цифра тут прямо намекает на возросшую мощность двухлитровой турбо-«четверки» под капотом. Оптимизация софта, установка интеркулера Airtec и новая выпускная система позволили увеличить отдачу с исходных 306 л.с. до 350 л.с. Данные о динамике хэтчбека в Manhart не приводят, но можно предположить, что с времени разгона до 100 км/ч (5,2 секунды у заводской версии) удалось сбросить 0,1−0,2 секунды.



Также в комплект для GP3 F350 входят новые пружины, позволяющие уменьшить дорожный просвет на 20 мм спереди и 15 мм сзади. Кроме того, в скором времени Manhart собирается предложить для Mini винтовую регулируемую подвеску.


Внешность John Cooper Works GP немцы изменили точечно. Это измененные накладки на колесных арках, укрупненное заднее антикрыло, декор и полоски на кузове золотистого оттенка и новые 21-дюймовые колесные диски.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Немецкое ателье Manhart продемонстрировало свой вариант доработки хэтчбека Mini John Cooper Works GP, который является самым быстрым автомобилем в модельном ряду британской...
 
Новости дня
Новости разные
 
Подробности: в Беларуси появились ещё две цифровые площадки для мониторинга выборов — Zubr и «Голос»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
25.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика