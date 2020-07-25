Самый быстрый Mini стал еще мощнее благодаря тюнингу Manhart

Источник материала: Tut.by

Самая экстремальная версия «трехдверки» Mini John Cooper Works, носящая приставку GP , в нынешнем виде дебютировала осенью прошлого года и считается самым быстрым автомобилем в модельном ряду британской марки. А теперь немецкое ателье Manhart продемонстрировало свой вариант дальнейшей доработки хэтчбека Mini.





Доработанный John Cooper Works GP получил обозначение GP3 F350 — цифра тут прямо намекает на возросшую мощность двухлитровой турбо-«четверки» под капотом. Оптимизация софта, установка интеркулера Airtec и новая выпускная система позволили увеличить отдачу с исходных 306 л.с. до 350 л.с. Данные о динамике хэтчбека в Manhart не приводят, но можно предположить, что с времени разгона до 100 км/ч (5,2 секунды у заводской версии) удалось сбросить 0,1−0,2 секунды.









Также в комплект для GP3 F350 входят новые пружины, позволяющие уменьшить дорожный просвет на 20 мм спереди и 15 мм сзади. Кроме того, в скором времени Manhart собирается предложить для Mini винтовую регулируемую подвеску.





Внешность John Cooper Works GP немцы изменили точечно. Это измененные накладки на колесных арках, укрупненное заднее антикрыло, декор и полоски на кузове золотистого оттенка и новые 21-дюймовые колесные диски.