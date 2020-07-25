Смотрите, как отличается количество охраны у Лукашенко и Тихановской

Источник материала: KYKY

Беларуские выборы-2020 очень жаркие, поэтому у многих из кандидатов в президенты уже есть личная охрана. По информации «Радыё Свабода» рассказываем, сколько людей бдит за безопасностью Лукашенко, Тихоновской и остальных.

У Светланы Тихановской, как и у представителей штабов Цепкало и Бабарико, с которыми она объединилась, раньше вообще не было охраны. Телохранителей около главных женщин беларуской политики впервые заметили буквально неделю назад – на агитационном пикете в Минске. Как оказалось, это волонтеры, всего их 4-5 мужчин: «Девушек нужно вывести на сцену, а затем убедиться, что все прошло хорошо, принести цветы, воду <...> Мы очень благодарны добровольцам, что они взялись за эту работу», – рассказал Глеб Германчук из штаба Бабарико.

У двух кандидатов – Сергея Черечня и Андрея Дмитриева – вообще нет охраны. Штаб Черечня шутит, что у них просто нет денег на «бодигардов», а штаб Дмитриева уверен, что у него нет необходимости в телохранителях.

У Анны Конопацкой тоже нет охраны. Пока. Представители ее штаба рассказали журналистам, что Канопацкой уже поступила угрозы, поэтому возможно появления телохранителей они не отрациют.

Александр Лукашенко, естественно, ходит только в сопровождении охраны – журналисты насчитали у него порядка 1000 сотрудников службы безопасности. Зачем столько – никто не знает.