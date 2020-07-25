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Доктор Мясников назвал преступниками водителей, использующих телефоны за рулем

25.07.2020 14:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Доктор Мясников назвал преступниками водителей, использующих телефоны за рулем

Главврач ГКБ №71 имени Жадкевича в Москве, доктор Александр Мясников сказал, что нужно бороться с водителями, которые пользуются телефонами за рулем. Он назвал таких людей преступниками и сравнил их с пьяными водителями, пишет Мясников в своем Telegram-канале.

Врач привел в пример статистику ДТП во Франции. 

Мясников также возмутился поведением прохожих.

Врач предложил штрафовать таких водителей на большие суммы после того, как пользование мобильным телефоном зафиксировали камеры видеонаблюдения. За повторное нарушение — лишение прав. 

Фото: ВГТРК

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Главврач ГКБ №71 имени Жадкевича в Москве, доктор Александр Мясников сказал, что нужно бороться с водителями, которые пользуются телефонами за рулем. Он назвал...
 
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