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Доктор Мясников назвал преступниками водителей, использующих телефоны за рулем
Источник материала: ОНТ
Главврач ГКБ №71 имени Жадкевича в Москве, доктор Александр Мясников сказал, что нужно бороться с водителями, которые пользуются телефонами за рулем. Он назвал таких людей преступниками и сравнил их с пьяными водителями, пишет Мясников в своем
Врач привел в пример статистику ДТП во Франции.
Мясников также возмутился поведением прохожих.
Врач предложил штрафовать таких водителей на большие суммы после того, как пользование мобильным телефоном зафиксировали камеры видеонаблюдения. За повторное нарушение — лишение прав.
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Главврач ГКБ №71 имени Жадкевича в Москве, доктор Александр Мясников сказал, что нужно бороться с водителями, которые пользуются телефонами за рулем. Он назвал...
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