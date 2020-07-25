Доктор Мясников назвал преступниками водителей, использующих телефоны за рулем

Источник материала: ОНТ

Главврач ГКБ №71 имени Жадкевича в Москве, доктор Александр Мясников сказал, что нужно бороться с водителями, которые пользуются телефонами за рулем. Он назвал таких людей преступниками и сравнил их с пьяными водителями, пишет Мясников в своем Telegram-канале .

Врач привел в пример статистику ДТП во Франции.

Мясников также возмутился поведением прохожих.

Врач предложил штрафовать таких водителей на большие суммы после того, как пользование мобильным телефоном зафиксировали камеры видеонаблюдения. За повторное нарушение — лишение прав.

Фото: ВГТРК

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