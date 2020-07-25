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Зарплатный пирог: сколько белорусов зарабатывает до 300 рублей, а сколько - больше 10 000 рублей
Источник материала: Tut.by
Более половины белорусов, а именно — 58,5%, в месяц зарабатывают меньше 1000 рублей. Это следует из
Почти каждый четвертый (24,8%) получает зарплату от 1000,1 до 1500 рублей. 11% работающих получают от 1500,1 до 2000 рублей. Зарплата свыше 10 000 рублей получают 0,2% работников. При этом 1,9% зарабатывают в месяц менее 300 рублей. Напомним, что минимальная зарплата для тех, кто работает на полную ставку, в этом году составляет 375 рублей. Зарплаты от 300,1 до 400 рублей — 4,2%, от 400,1 до 500 рублей — 8,4%.
При этом средняя зарплата уже давно превышает «заветную» 1000 рублей. В мае она, по официальным данным,
Чтобы рассчитать среднюю зарплату в конкретном месяце, начисленный фонд зарплаты делится на численность работников. Получается что-то вроде «средней температуры по больнице». Например, если в организации есть 10 работников с зарплатой 500 рублей и 5 работников с зарплатой 5000 рублей, то средняя зарплата в такой организации будет 2000 рублей, хотя по факту больше половины работников получают намного меньше.
Более справедливым показателем
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58,5% белорусов в месяце получают до 1000 рублей.
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