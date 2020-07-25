На контроле Качество торгового обслуживания

Источник материала: Вороновская газета

С целью предотвращения и выявления нарушений в части соблюдения законодательства о торговле в Лидском межрайонном Комитете государственного контроля 27 июля с 9.00 до 13.00 будут работать телефоны «горячей линии»: 8 (0154) 64-65-03, 64-65-04, 64-65-02, по которым можно обратиться с вопросами и информировать об имеющихся случаях нарушения законодательства при осуществлении торговли в сельской местности, в том числе автомагазинами.