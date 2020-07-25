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Новый рейтинг. По любви к БДСМ Беларусь обогнала даже Россию

25.07.2020 15:08 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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По случаю всемирного дня БДСМ (да, такой тоже отмечают) Pornhub проанализировал и выяснил, кто из пользователей предпочитает этот жанр. 

Помимо непосредственно «БДСМ» на Pornhub также ищут ролики с метками «бондаж», «раб», «латекс» и «шлепки». В совокупности все эти запросы, связанные с БДСМ, составляют около 1,5% всех запросов на Pornhub. 

Женщины ищут ролики с БДСМ на 86% чаще, чем мужчины. Среди гей-пользователей вероятность, что они скорее включат ролик с латексом и щепками, на 12% больше, чем то, что они включат не гей-порно. Меньше всего БДСМ интересует пользователей в возрасте 35-44 года, больше всех – тех, кому 55-65 лет.

И к самому главному: в какой стране мира чаще всего смотрят БДСМ

Беларусь попала в десятку стран, где чаще всего смотрят ролики с применением насилия – оказалась на шестом месте в рейтинге, обогнав и Россию, и Украину. Радоваться этому или нет, решайте сами. 

А больше всего в мире интересуются БДСМ-контентом в Гонконге. 

Читайте по теме: В какой стране вам нужно жить, если судить по годовому отчёту PornHub? Нежный тест

 
 
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По случаю всемирного дня БДСМ (да, такой тоже отмечают) Pornhub проанализировал и выяснил, кто из пользователей предпочитает этот жанр.  Помимо непосредственно «БДСМ»...
 
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