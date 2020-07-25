Новый рейтинг. По любви к БДСМ Беларусь обогнала даже Россию

Источник материала: KYKY

По случаю всемирного дня БДСМ (да, такой тоже отмечают) Pornhub проанализировал и выяснил, кто из пользователей предпочитает этот жанр.

Помимо непосредственно «БДСМ» на Pornhub также ищут ролики с метками «бондаж», «раб», «латекс» и «шлепки». В совокупности все эти запросы, связанные с БДСМ, составляют около 1,5% всех запросов на Pornhub.

Женщины ищут ролики с БДСМ на 86% чаще, чем мужчины. Среди гей-пользователей вероятность, что они скорее включат ролик с латексом и щепками, на 12% больше, чем то, что они включат не гей-порно. Меньше всего БДСМ интересует пользователей в возрасте 35-44 года, больше всех – тех, кому 55-65 лет.

И к самому главному: в какой стране мира чаще всего смотрят БДСМ

Беларусь попала в десятку стран, где чаще всего смотрят ролики с применением насилия – оказалась на шестом месте в рейтинге, обогнав и Россию, и Украину. Радоваться этому или нет, решайте сами.

А больше всего в мире интересуются БДСМ-контентом в Гонконге.