Эйсмонт: о некоторых СМИ, антигосударственных рельсах и перевороте

Некоторые белорусские СМИ стали на антигосударственные рельсы

Об этом заявил глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт в эфире программы «Клуб редакторов» на телеканале « Беларусь 1 ».

«Наверное, громко будет - на революционные рельсы. Они не просто освещают события, которые происходят, а оказывают содействие», - заявил Эйсмонт.

По его предположению, после передачи начнется «плач независимых СМИ, что мы тут кого-то унижаем». Он предложил «называть вещи своими именами»: часть СМИ стала на антигосударственные рельсы.

Эйсмонт высказался о комментариях, отметив, что если редакция их оставляет, то поддерживает позицию тех, кто их пишет.

«Иван Михайлович, никаких революций. Они переворот готовят», - ответил ему директор - главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня» Дмитрий Жук.

По мнению главы представительства МТРК «Мир» в Беларуси Владимира Перцова, деятельность некоторых СМИ «не имеет никакого отношения к журналистике». Перцов назвал стримы с уличных акций подрывной и деструктивной работой, которая координирует протесты.

«Там откровенные призывы», - подчеркнул Перцов.

Напомним, в Беларуси проходит предвыборная кампания. По всей Беларуси проходят массовые митинги в поддержку кандидата на пост президента Светланы Тихановской. Она вместе с представителем штаба Виктора Бабарико Марией Колесниковой и женой Валерия Цепкало Вероникой Цепкало объединились и выступают за честные выборы в Беларуси.