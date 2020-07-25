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Роб Клинкхаммер вернулся в минское «Динамо»

25.07.2020 15:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Канадский нападающий Роб Клинкхаммер подписал однолетний контракт с «Динамо», сообщает официальный сайт клуба.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Роб провел шесть сезонов в НХЛ: за это время он сыграл в 193 матчах, в которых набрал 43 (22+21) очка. Параллельно с этим Клинкхаммер выступал в АХЛ: 423 матча, 236 (96+140) очков.

Форвард хорошо знаком болельщикам «зубров» — он провел в «Динамо» успешный сезон-2016/17, а в начале следующего перешёл в «Ак Барс». В «Динамо» форвард сыграл в 59 матчах регулярки и плей-офф, в которых набрал 44 (23+23) очка.

Три следующих сезона форвард провел в «Ак Барсе» и «Авангарде». В составе казанской команды Роб сыграл 122 матча, включая плей-офф, и набрал 53 (30+23) очка. За «Авангард» Клинкхаммер выступал в сезоне 2019/20. Его наигрыш составил 44 матча и 27 (12+15) очков.

Роб Клинкхаммер ездил на Олимпийские игры в составе сборной Канады в 2018 году, где завоевал бронзовую медаль. В составе сборной на топ-турнире форвард провел 6 матчей, в которых набрал 2 (0+2) очка.

 
 
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Канадский нападающий Роб Клинкхаммер подписал однолетний контракт с «Динамо», сообщает официальный сайт клуба.
 
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