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Якубович не планирует уходить с «Поля чудес»
Источник материала: ОНТ
Леонид Якубович, ведущий «Поля чудес» на Первом канале, рассказал в интервью
Якубович подчеркнул, что съемки телепрограммы ведутся и покидать «Поле чудес» он не планирует.
По мнению ведущего, за годы в программе у него сложился образ «бесконечного весельчака», и это его не устраивает.
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Леонид Якубович, ведущий «Поля чудес» на Первом канале, рассказал в интервью ТАСС, что не планирует уходить с проекта, пишет lenta.ru. Якубович подчеркнул, что съемки...
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