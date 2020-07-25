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Якубович не планирует уходить с «Поля чудес»

25.07.2020 15:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Якубович не планирует уходить с «Поля чудес»

Леонид Якубович, ведущий «Поля чудес» на Первом канале, рассказал в интервью ТАСС, что не планирует уходить с проекта, пишет lenta.ru.

Якубович подчеркнул, что съемки телепрограммы ведутся и покидать «Поле чудес» он не планирует. 

По мнению ведущего, за годы в программе у него сложился образ «бесконечного весельчака», и это его не устраивает. 

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Леонид Якубович, ведущий «Поля чудес» на Первом канале, рассказал в интервью ТАСС, что не планирует уходить с проекта, пишет lenta.ru. Якубович подчеркнул, что съемки...
 
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