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Стрельба в Киеве: армяне открыли огонь по азербайджанским студентам
Источник материала: Партизан
В столице Украины Киеве армяне открыли огонь по четырем азербайджанским студентам, двое ранены.
Как
По предварительным данным, по возвращении домой азербайджанские студенты заметили во дворе автомобиль с армянскими номерами.
Владелец автомобиля увидел, что студенты обратили на него внимание, завязался спор. К конфликту подключился еще один армянин.
Один из армян выстрелил в молодых людей, после чего они скрылись с места происшествия. Ранения получили два азербайджанских студента. На место инцидента прибыли полиция и машины скорой помощи.
Раненые были доставлены в больницу.
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В столице Украины Киеве армяне открыли огонь по четырем азербайджанским студентам, двое ранены.
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