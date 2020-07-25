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Эксперты рассказали о вреде сдерживания слез

25.07.2020 15:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Эксперты рассказали о вреде сдерживания слез

Эксперты из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США) утверждают, что слезы помогают людям справиться с эмоциями, разбираться в чувствах и восстанавливаться. Подробности приводит ресурс «Медицина и наука».

Доцент кафедры психиатрии и биоповеденческих наук Стивен Сидерофф считает, что слезы напрасно воспринимают как признак слабости.

Эксперты подчеркивают, что многим людям слезы приносит успокоение и облегчение. Плач помогает осознать ненужность или важность чего-то. Стрессовое состояние в разы увеличивает активность симпатической нервной системы, а плач – облегчает ее деятельность. Эксперты также уверены, что подавленные слезы могут стать прямой дорогой к развитию депрессии.

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Эксперты из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США) утверждают, что слезы помогают людям справиться с эмоциями, разбираться в чувствах и...
 
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