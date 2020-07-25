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Белорусские вузы начали приём документов. Рассказываем даты

25.07.2020 15:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вступительная кампания в вузы началась в Беларуси. Чтобы окончательно решиться с выбором профессии, у абитуриентов есть время до 31 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские вузы начали приём документов. Рассказываем даты

При этом на платную форму обучения прием документов продлен до 15 августа. Внутренние вступительные испытания пройдут с 1 по 7 августа. Зачисление на бюджет планируется завершить 11 числа.

Белорусские вузы начали приём документов. Рассказываем даты

В 2020 году белорусские вузы планируют принять 55 тысяч студентов. Параллельно в эти дни прием документов также ведут ссузы, колледжи и лицеи.

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Новости Беларуси. Вступительная кампания в вузы началась в Беларуси. Чтобы окончательно решиться с выбором профессии, у абитуриентов есть время до 31 июля, сообщили...
 
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