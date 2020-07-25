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В Беларуси убрали первый миллион тонн зерна

25.07.2020 15:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Последняя суббота июля стала знаковой для аграриев. В Беларуси собран первый миллион тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси убрали первый миллион тонн зерна

По данным Минсельхозпрода на 25 июля обработано почти 280 тысяч гектаров площадей. Средняя урожайность по стране в начале жатвы составляет 37 центнеров с гектара – это заметно больше прошлогоднего показателя. По темпам работ лидирует Гомельская область: там убрано более 30 % площадей, почти 300 тысяч тонн зерна в закромах. Примерно такой же намолот и в Брестском регионе.

Массовая уборка зерновых набирает темп. В жатву уже включились и северные районы.

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Новости Беларуси. Последняя суббота июля стала знаковой для аграриев. В Беларуси собран первый миллион тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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