|
Внутренние беспорядки: во Флориде на базе ВВС США произошла стрельба
Источник материала: ОНТ
В США во Флориде, на базе ВВС случилась стрельба, есть пострадавшие. Об этом сообщила командир 1-го авиакрыла спецопераций авиабазы Джоселин Шермерхорн на странице в
По ее данным, 25 июля на базе ВВС произошли «внутренние вооруженные беспорядки». В итоге погиб один человек, еще один пострадал и был госпитализирован.
Представитель авиабазы выразила соболезнования всем пострадавшим в связи с произошедшим.
Сейчас на базе ведется внутреннее расследование. В целях безопасности она временно закрыта.
Фото: AP Photo / AJ Mast
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В США во Флориде, на базе ВВС случилась стрельба, есть пострадавшие. Об этом сообщила командир 1-го авиакрыла спецопераций авиабазы Джоселин Шермерхорн на странице...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)