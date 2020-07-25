Внутренние беспорядки: во Флориде на базе ВВС США произошла стрельба

Источник материала: ОНТ

В США во Флориде, на базе ВВС случилась стрельба, есть пострадавшие. Об этом сообщила командир 1-го авиакрыла спецопераций авиабазы Джоселин Шермерхорн на странице в Facebook .

По ее данным, 25 июля на базе ВВС произошли «внутренние вооруженные беспорядки». В итоге погиб один человек, еще один пострадал и был госпитализирован.

Представитель авиабазы выразила соболезнования всем пострадавшим в связи с произошедшим.

«Мои соболезнования всем пострадавшим от этой бессмысленной трагедии», — написала она.

Сейчас на базе ведется внутреннее расследование. В целях безопасности она временно закрыта.





Фото: AP Photo / AJ Mast

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