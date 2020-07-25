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Китай вывел на орбиту три новых спутника

25.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Китай вывел на орбиту три новых спутника

Китай вывел на орбиту три новых спутника, сообщает Синьхуа.

Спутники доставлены на орбиту с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-4Б» («Великий поход — 4Б»). Ракета успешно стартовала с космодрома Тайюань в северокитайской провинции Шаньси.

В космос доставлен новый стереотопографический спутник с высокой степенью разрешения, разработчиком которого выступила Китайская академия космических технологий. Космический аппарат будет предоставлять данные для исследования земельных ресурсов страны, предупреждения стихийных бедствий, развития сельского хозяйства, рационального использования водных ресурсов, экологического обследования и городского планирования.

На орбиту также выведены два спутника, предназначенные для обнаружения темной материи и сбора коммерческих данных.

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Китай вывел на орбиту три новых спутника, сообщает Синьхуа. Спутники доставлены на орбиту с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-4Б» («Великий поход — 4Б»). Ракета...
 
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