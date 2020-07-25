Рулетики из баклажан с сыром: как за полчаса приготовить аппетитную закуску

Источник материала: ОНТ

Конец июля – время употреблять в пищу полезные сезонные овощи. Один из вкуснейших – баклажан. Рассказываем, как быстро приготовить любимую многими закуску из этого низкокалорийного овоща.

Как готовить баклажаны: нарежьте средний баклажан тонкими продолговатыми ломтиками, присыпьте их солью и дайте полежать 10 минут, затем промокните бумажным полотенцем.

Смажьте каждый ломтик растительным маслом с помощью кулинарной кисточки и обжарьте баклажаны на сухой горячей сковородке. Выложите обжаренные ломтики на бумажное полотенце.

Как готовить начинку: измельчите зубчик чеснока, порубите мелко пучок петрушки, натрите на терке 50 г твердого сыра. Добавьте в 200 г творога измельченный чеснок, сыр и петрушку. Посолите и поперчить по вкусу.

На ломтик баклажана положите 1 ст. л. творога, заверните в рулетик и заколите зубочисткой.

Секреты приготовления:

Не рекомендуется жарить баклажаны на сковороде, добавляя растительное масло, иначе они наберут лишнее масло.

Чеснок необходимо тщательно измельчить – можно в чеснокодавилке, или растереть его в пасту ножом на разделочной доске, добавив немного соли.

Используйте для приготовления рулетиков сыр Пармезан или любой другой сыр с выраженным вкусом

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