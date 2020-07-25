|
Рулетики из баклажан с сыром: как за полчаса приготовить аппетитную закуску
Источник материала: ОНТ
Конец июля – время употреблять в пищу полезные сезонные овощи. Один из вкуснейших – баклажан. Рассказываем, как быстро приготовить любимую многими закуску из этого низкокалорийного овоща.
Как готовить баклажаны: нарежьте средний баклажан тонкими продолговатыми ломтиками, присыпьте их солью и дайте полежать 10 минут, затем промокните бумажным полотенцем.
Как готовить начинку: измельчите зубчик чеснока, порубите мелко пучок петрушки, натрите на терке 50 г твердого сыра. Добавьте в 200 г творога измельченный чеснок, сыр и петрушку. Посолите и поперчить по вкусу.
На ломтик баклажана положите 1 ст. л. творога, заверните в рулетик и заколите зубочисткой.
Секреты приготовления:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Конец июля – время употреблять в пищу полезные сезонные овощи. Один из вкуснейших – баклажан. Рассказываем, как быстро приготовить любимую многими закуску из...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)