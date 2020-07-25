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20 детсадов и 7 школ планируют построить в Минске до 2023 года
Источник материала: СТВ
В Минске строят новые учреждения образования. Они становятся уютным домом не только для педагогов и учеников, но и для родителей, рассказали в проекте СТВ «Свой путь».
Ирина Дрозд, директор средней школы №41 г. Минска:
У нас есть множество кружков.
Поэтому, конечно, то вложение, которое сюда сделало государство, и сделало такой подарок в 2017 году микрорайону Домбровка – конечно же, оно, я думаю, оценено не только нами, работниками школы, но и населением микрорайона.
Десятки таких нужных и комфортных храмов знаний за последние годы украсили микрорайоны. Но программа не завершена. По поручению Президента до 2023 года в столице планируется построить 20 новых детских садов и 7 школ.
Эта школа открылась 3 года назад в Каменной Горке. Деньги, вложенные в образование – инвестиции в будущее. Современные знания ученики должны получать в новых стенах и это даёт результат.
Сергей Брановец, учитель географии средней школы №41 г. Минска:
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В Минске строят новые учреждения образования. Они становятся уютным домом не только для педагогов и учеников, но и для родителей, рассказали в проекте СТВ «Свой...
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