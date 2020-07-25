20 детсадов и 7 школ планируют построить в Минске до 2023 года

Источник материала: СТВ

В Минске строят новые учреждения образования. Они становятся уютным домом не только для педагогов и учеников, но и для родителей, рассказали в проекте СТВ «Свой путь».





Ирина Дрозд, директор средней школы №41 г. Минска:

Сегодня школа – это социокультурный центр, позволяющий здесь развиваться и детям, и взрослым. У нас есть бассейн, куда посещение открыто всем желающим.





У нас есть множество кружков.

Мы старались вложить в это здание всю душу и красоту, для того чтобы сюда было приятно приходить, чтобы здесь хотелось остаться, хотелось и учиться, и развиваться.

Поэтому, конечно, то вложение, которое сюда сделало государство, и сделало такой подарок в 2017 году микрорайону Домбровка – конечно же, оно, я думаю, оценено не только нами, работниками школы, но и населением микрорайона.

Десятки таких нужных и комфортных храмов знаний за последние годы украсили микрорайоны. Но программа не завершена. По поручению Президента до 2023 года в столице планируется построить 20 новых детских садов и 7 школ.





Эта школа открылась 3 года назад в Каменной Горке. Деньги, вложенные в образование – инвестиции в будущее. Современные знания ученики должны получать в новых стенах и это даёт результат.





Сергей Брановец, учитель географии средней школы №41 г. Минска:

Ученик, который закончит 11 классов общеобразовательной средней школы, должен не столько владеть каким-то предметом: географией, математикой, языком – неважно.