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У отделения социальной адаптации и реабилитации Территориального центра соцобслуживания Ленинского района г. Бреста поменялся адрес
25.07.2020 17:00 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бреста» сообщает, что отделение социальной адаптации и реабилитации находится по новому адресу: г. Брест, ул. В. Хоружей, д. 8 А. Вход со двора здания экономического суда Брестской области.
Цель работы отделения социальной адаптации и реабилитации – это оказание различной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе подвергшимся психофизическому насилию, ставшим жертвами торговли людьми, преступной деятельности; освободившимся из мест лишения свободы.
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ:
Тел. для справок: 52-70-10.
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У отделения социальной адаптации и реабилитации Территориального центра соцобслуживания Ленинского района г. Бреста поменялся адрес
ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бреста» сообщает, что отделение социальной адаптации и реабилитации...
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