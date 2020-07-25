У отделения социальной адаптации и реабилитации Территориального центра соцобслуживания Ленинского района г. Бреста поменялся адрес

Источник материала: Виртуальный Брест

ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бреста» сообщает, что отделение социальной адаптации и реабилитации находится по новому адресу: г. Брест, ул. В. Хоружей, д. 8 А. Вход со двора здания экономического суда Брестской области.





Цель работы отделения социальной адаптации и реабилитации – это оказание различной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе подвергшимся психофизическому насилию, ставшим жертвами торговли людьми, преступной деятельности; освободившимся из мест лишения свободы.





НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ:

обследование материально-бытового положения граждан с целью выявления и учета нуждаемости в различных видах социальной помощи;

определение вида и объема требуемой гражданам социальной помощи;

оказание социально-бытовых, психологических, консультативных услуг, содействие в социальной адаптации и реабилитации граждан;

осуществление методической, образовательной, информационно-просветительской деятельности по актуальным вопросам социальной политики и социального обслуживания;

организация клубной и кружковой деятельности (клуб для многодетных семей «Family City»; клуб «MamIn» для семей, воспитывающих детей с инвалидностью);

проведение праздников и мероприятий организация досуга;

проведение благотворительных мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам для социально уязвимых категорий населения;

проведение практических занятий, психологических тренингов для социальных работников Центра в рамках «Школы социального работника»;

предоставление экстренной психологической помощи гражданам по «Телефону Доверия»: 52-70-10.

В отделении выполняют административные процедуры: выдача удостоверения (дубликата) многодетной семьи; принятие решений о назначении (отказе) и о распоряжении семейным капиталом и др.

Тел. для справок: 52-70-10.





Приходите, мы будем рады Вам помочь!



