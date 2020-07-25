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У отделения социальной адаптации и реабилитации Территориального центра соцобслуживания Ленинского района г. Бреста поменялся адрес

25.07.2020 17:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бреста» сообщает, что отделение социальной адаптации и реабилитации находится по новому адресу: г. Брест, ул. В. Хоружей, д. 8 А. Вход со двора здания экономического суда Брестской области.

У отделения социальной адаптации и реабилитации Территориального центра соцобслуживания Ленинского района г. Бреста поменялся адрес
 

Цель работы отделения социальной адаптации и реабилитации – это оказание различной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе подвергшимся психофизическому насилию, ставшим жертвами торговли людьми, преступной деятельности; освободившимся из мест лишения свободы.

У отделения социальной адаптации и реабилитации Территориального центра соцобслуживания Ленинского района г. Бреста поменялся адрес

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ:

  • обследование материально-бытового положения граждан с целью выявления и учета нуждаемости в различных видах социальной помощи;
  • определение вида и объема требуемой гражданам социальной помощи;
  • оказание социально-бытовых, психологических, консультативных услуг, содействие в социальной адаптации и реабилитации граждан;
  • осуществление методической, образовательной, информационно-просветительской деятельности по актуальным вопросам социальной политики и социального обслуживания;
  • организация клубной и кружковой деятельности (клуб для многодетных семей «Family City»; клуб «MamIn» для семей, воспитывающих детей с инвалидностью);
  • проведение праздников и мероприятий организация досуга;
  • проведение благотворительных мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам для социально уязвимых категорий населения;
  • проведение практических занятий, психологических тренингов для социальных работников Центра в рамках «Школы социального работника»;
  • предоставление экстренной психологической помощи гражданам по «Телефону Доверия»: 52-70-10.
  • В отделении выполняют административные процедуры: выдача удостоверения (дубликата) многодетной семьи; принятие решений о назначении (отказе) и о распоряжении семейным капиталом и др.

Тел. для справок: 52-70-10.

У отделения социальной адаптации и реабилитации Территориального центра соцобслуживания Ленинского района г. Бреста поменялся адрес

Приходите, мы будем рады Вам помочь!

У отделения социальной адаптации и реабилитации Территориального центра соцобслуживания Ленинского района г. Бреста поменялся адрес

 
Теги: Брест
 
 
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  ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бреста» сообщает, что отделение социальной адаптации и реабилитации...
 
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