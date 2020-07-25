﻿ Снежная буря и леденящий холод в -40°C настигли Огненную землю (ВИДЕО). 21.by
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Снежная буря и леденящий холод в -40°C настигли Огненную землю (ВИДЕО)

25.07.2020 17:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Нелетная погода на Огненной земле. В Аргентинской Патагонии – снег и -40°C .

Леденящее душу видео сняли в одной из провинций региона. Больше похожее на историю из мультфильмов – вышка, только что, не распадается на тысячу осколков. Неизвестно, сколько в этот момент домов остались без света. При этом синоптики не прогнозируют потепления. Сорокаградусный мороз продержится еще несколько недель.

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Нелетная погода на Огненной земле. В Аргентинской Патагонии – снег и -40°C . Леденящее душу видео сняли в одной из провинций региона. Больше похожее на историю из...
 
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