|
Снежная буря и леденящий холод в -40°C настигли Огненную землю (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Нелетная погода на Огненной земле. В Аргентинской Патагонии – снег и -40°C .
Леденящее душу видео сняли в одной из провинций региона. Больше похожее на историю из мультфильмов – вышка, только что, не распадается на тысячу осколков. Неизвестно, сколько в этот момент домов остались без света. При этом синоптики не прогнозируют потепления. Сорокаградусный мороз продержится еще несколько недель.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нелетная погода на Огненной земле. В Аргентинской Патагонии – снег и -40°C . Леденящее душу видео сняли в одной из провинций региона. Больше похожее на историю из...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)