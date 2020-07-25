«Атлант» – путь от простого холодильника до умной техники

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Завод «Атлант» – один из крупнейших в Беларуси. Более полувека здесь делают холодильники, которые были известны на весь Советский Союз под маркой «Минск». Чтобы купить такой агрегат, люди годами стояли в очереди. Но в 90-е предприятию пришлось бороться за рынки и менять технологии. С начала 2000-х завод освоил выпуск еще и стиральных машин. Фактически было построено новое предприятие. Теперь в домах у каждого третьего белоруса стоят холодильник и стиральная машина с маркой «Сделано в Беларуси».

История предприятия – от простейшего холодильника до умной техники – в этом документальном фильме «Перезагрузка».