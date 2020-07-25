ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Больше половины жителей зарабатывают меньше 1000 рублей, но средняя зарплата больше 1000. Как это возможно

25.07.2020 17:00 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Более половины белорусов, а именно — 58,5%, в месяц зарабатывают меньше 1000 рублей. Это следует из данных Белстата о распределении численности работников по размерам начисленной заработной платы в мае 2020 года. Но при этом средняя зарплата в Беларуси, по официальным же данным, превышает 1000 рублей.

Больше половины жителей зарабатывают меньше 1000 рублей, но средняя зарплата больше 1000. Как это возможно

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Почти каждый четвертый (24,8%) получает зарплату от 1000,1 до 1500 рублей. 11% работающих получают от 1500,1 до 2000 рублей. Зарплату свыше 10 000 рублей получают 0,2% работников. При этом 1,9% зарабатывают в месяц менее 300 рублей. Напомним, что минимальная зарплата для тех, кто работает на полную ставку, в этом году составляет 375 рублей. Зарплаты от 300,1 до 400 рублей — 4,2%, от 400,1 до 500 рублей — 8,4%.

При этом средняя зарплата уже давно превышает «заветную» 1000 рублей. В мае она, по официальным данным, составила 1 227,9 рубля, в июне — 1248,9 рубля. Как так вышло, что при средней зарплате более 1200 рублей больше половины жителей зарабатывают меньше 1000?

Чтобы рассчитать среднюю зарплату в конкретном месяце, начисленный фонд зарплаты делится на численность работников. Получается что-то вроде «средней температуры по больнице». Например, если в организации есть 10 работников с зарплатой 500 рублей и 5 работников с зарплатой 5000 рублей, то средняя зарплата в такой организации будет 2000 рублей, хотя по факту больше половины работников получают намного меньше.

Более справедливым показателем считается медианная зарплата. Она отражает сумму в центре «зарплатного ряда» и делит его на две равные части. То есть половина работников получает больше медианной зарплаты, половина — меньше. Белстат подсчитывает медианную зарплату дважды в год, в мае и ноябре. По данным за май, «медиана» составила 893,9 рубля. Это на 334 рубля меньше средней зарплаты в том же месяце.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Более половины белорусов, а именно — 58,5%, в месяц зарабатывают меньше 1000 рублей. Это следует из данных Белстата о распределении численности работников по...
 
Новости дня
Новости разные
 
Больше половины жителей зарабатывают меньше 1000 рублей, но средняя зарплата больше 1000. Как это возможно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
25.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика