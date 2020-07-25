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«Рух» и «Славия» сыграли вничью в 19 этапе чемпионата Беларуси по футболу

25.07.2020 18:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Рух» и «Славия» сыграли вничью в 19 этапе чемпионата Беларуси по футболу

В чемпионате Беларуси по футболу сегодня продолжается 19-й тур. После двухнедельного карантина в гонку за пьедестал возвращается действующий чемпион брестское «Динамо». 

Брестчане начали свой поединок против «Ислочи» в 16.30. Сейчас «Динамо» отстаёт от лидирующего «Шахтёра» на 8 очков, но при этом имеет два матча в запасе. Также сегодня в вечерней программе матчи «Белшина» — «Неман» и «Динамо-Минск» — «Городея». Два поединка 19-го тура уже завершились. Брестский «Рух» по ходу поединка выигрывал у «Славии» — 2:0 и 3:1. Но в итоге мозыряне свели игру к ничейному исходу — 3:3. При этом играли в меньшинстве, а спасительный гол команда забила на 95-й минуте с пенальти. 

«Витебск» дома не испытал проблем в противостоянии со «Слуцком» — 2:0. Оба мяча в активе бразильского форварда Диего Сантоса. 

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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В чемпионате Беларуси по футболу сегодня продолжается 19-й тур. После двухнедельного карантина в гонку за пьедестал возвращается действующий чемпион брестское...
 
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