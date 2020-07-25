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Ирландец выловил аномально большую кумжу (ФОТО)
Источник материала: ОНТ
Рыбак в Северной Ирландии ночью выловил из воды уникального обитателя. Об этом сообщает Fox News.
Ирландец Барри Макгуиген во время ночной рыбалки выловил рыбу весом пять килограмм, в длину она достигала 1,04 метра.
Оказалось, что на крючок попала аномально огромная кумжа, встретить которую в дикой природе почти невозможно.
Известно, что обычная длина этой рыбы – примерно 35 сантиметров, если она живет в пресноводной реке. По словам рыбака, настолько огромную кумжу не вылавливали из маленькой реки уже более 30 лет.
Кумжа относится к семейству лососевых, ее также принято называть лососевой форелью или лососем-тайменем. Обычно взрослые особи достигают в длину до 30—70 сантиметров и весят от 1 до 5 килограмм. Некоторые подвиды могут весить до 24 килограмм и достигать в длину до 117 сантиметров, однако если живут в больших водоемах.
Фото: Frank Glittenberg, Pixabay (1), Barry Mcguigan (2)
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Рыбак в Северной Ирландии ночью выловил из воды уникального обитателя. Об этом сообщает Fox News. Ирландец Барри Макгуиген во время ночной рыбалки выловил рыбу весом...
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