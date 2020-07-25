Ирландец выловил аномально большую кумжу (ФОТО)

Источник материала: ОНТ

Рыбак в Северной Ирландии ночью выловил из воды уникального обитателя. Об этом сообщает Fox News.

Ирландец Барри Макгуиген во время ночной рыбалки выловил рыбу весом пять килограмм, в длину она достигала 1,04 метра.

Оказалось, что на крючок попала аномально огромная кумжа, встретить которую в дикой природе почти невозможно.

Известно, что обычная длина этой рыбы – примерно 35 сантиметров, если она живет в пресноводной реке. По словам рыбака, настолько огромную кумжу не вылавливали из маленькой реки уже более 30 лет.

Кумжа относится к семейству лососевых, ее также принято называть лососевой форелью или лососем-тайменем. Обычно взрослые особи достигают в длину до 30—70 сантиметров и весят от 1 до 5 килограмм. Некоторые подвиды могут весить до 24 килограмм и достигать в длину до 117 сантиметров, однако если живут в больших водоемах.

Фото: Frank Glittenberg, Pixabay (1), Barry Mcguigan (2)

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