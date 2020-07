На войне как на войне: семь фильмов о президентских выборах в США

nv.ua собрал семь американских фильмов, которые помогут понять этот сложный процесс. Поэтомусобрал семь американских фильмов, которые помогут понять этот сложный процесс.





В ноябре 2020 года в США пройдут выборы президента. Но почти все кандидаты уже выдвинуты, соцопросы активно проводятся, а весь мир уже то с тревогой, то с улыбкой, как в случае с Канье, наблюдает за разворачивающимися событиями. И пока до выборов остается три месяца, предлагаем посмотреть несколько тематических фильмов о президентской гонке в США, чтобы лучше понимать, что будет происходить в следующие несколько месяцев.





1 Мартовские иды (The Ides of March, 2011)





Четвертая режиссерская работа Джорджа Клуни, главные роли в которой сыграли Райан Гослинг и сам Клуни.





Лента рассказывает о молодом сотруднике Стивене Майерсе, который работает в избирательном штабе губернатора Майка Морриса, одного из основных претендентов на звание кандидата в президенты от Демократической партии. События проходят во время праймериз, которые должны сыграть решающую роль в судьбе претендентов.





И, как это обычно и бывает, в игру вступают личные перипетии персонажей, и все, что в начале гладко шло под идеалистическими лозунгами, начинает терять вес.





Фильм о переосмыслении ценностей, конфликтах интересов и, конечно, о закулисье предвыборной гонки.





2 Как не стать президентом (The Front Runner, 2018)





Эта лента Джейсона Райтмана основана на книге 2014 года All the Truth Is Out: The Week Politics Went Tabloid, написанной Мэттом Баи. Главную роль сыграл Хью Джекман.





Фильм показывает реальную историю сенатора Гэри Харта, который баллотировался в президенты и имел хорошие шансы победить в гонке. Но в какой-то момент становится известно о супружеской измене кандидата. А мы знаем, какими роковыми могут быть такие открытия в Америке.





Но не ждите в этом фильме концентрации на политике, ведь в центре повествования личная драма Гэри Харта, фоном которой является предвыборная кампания. Лента не о том, как сложно быть кандидатом, а о том, какими опасными могут оказаться средства массовой информации, особенно для публичной особы.





И хотя многие ассоциируют Хью Джекмана исключительно с ролью Росомахи, он блестяще справился со сложным амплуа человека, который мечется между спокойной личной жизнью и неистовой политической гонкой.





3 Плутовство или Хвост виляет собакой (Wag the Dog, 1997)





Сатирическая комедия Барри Левинсона, снятая по мотивам книги Ларри Бейнхарта Американский герой. Главные роли в ленте сыграли Роберт Де Ниро и Дастин Хоффман.









Если вам кажется, что в главной роли на выборах — кандидаты в президенты, вы ошибаетесь, ведь за ними стоит большая команда, которая часто может вести куда более важную игру. Этот фильм рассказывает как раз о таком случае: близятся президентские выборы, а нынешний глава страны обвиняется в сексуальных домогательствах. У его команды остается всего несколько дней, чтобы снова поднять рейтинги кандидата, поэтому советник президента Конрад Брин решает прибегнуть к помощи профессионала — кинопродюсера Стэнли Мотсса. Сказать, что они будут действовать не очень порядочно, не сказать ничего. Но ведь на войне все средства хороши?





4 Основные цвета (Primary Colors, 1998)





Трагикомедия режиссера Майка Николса с Джоном Траволтой в главной роли. Лента снята по мотивам одноименного романа Джо Клейна.





В центре сюжета — кандидат на пост президента Джек Стэнтон, а история повествуется от лица Генри Бартона, сотрудника штаба. Это классическая история о выборах в США, где кандидаты ищут компромат, желательно сексуального характера, друг на друга, пробуют отразить атаки конкурентов и стараются выплыть из грязи предвыборной гонки победителями.





Поговаривают, что и книга, и фильм основываются на биографии Билла Клинтона, ведь сходств найти можно очень много. Но создатели этот факт отрицают.





Как бы там ни было, этот политический фильм идеален для тех, кто не любит политические фильмы. К тому же, хотя Основные цвета — не самая известная работа Джона Траволты, ее можно назвать одной из самых лучших и убедительных его ролей.





5 Игра изменилась (Game Change, 2012)





Эта художественная биографическая драма Джея Роуча снята по мотивам документального романа Игра изменилась: Обама и Клинтоны, Маккейн и Пэйлин, а также гонка всей жизни, написанного политическими журналистами Джоном Хейлиманном и Марком Хэлперином. Главную роль сыграла Джулианна Мур.





Советник — жена, решение — «от Господа». Рэпер Канье Уэст идет в президенты США, конкурируя с Трампом и Байденом — каковы его шансы?

События фильма начинаются в 2008 году перед предвыборной кампанией Джона Маккейна. Лишившись кандидата на роль вице-президента, аналитики выдвигают кандидатуру Сары Пэйлин — губернатора Аляски. Мать пятерых детей, один из которых грудной, может успешнее бороться за голоса женщин. Поначалу ход оправдывает себя: Сара — отличная актриса с огромной харизмой, которая подкупает избирателей. Но выясняется, что Пэйлин совершенно безграмотна в вопросах истории, экономики и политики. Осталось только выяснить, поможет ли такой смутный инструмент кандидату в президенты.





6 Человек года (Man of the Year, 2006)





Еще одна комедия Барри Левинсона о президентских выборах, которая может вызвать у вас флешбеки весны 2019 года. В главной роли — Робин Уильямс.





Том Доббс, популярный ведущий сатирических телешоу на злободневные политические темы, в шутку выдвигает свою кандидатуру на роль президента США и также в шутку ввязывается в предвыборную гонку. Но шутка заходит слишком далеко, и эстрадный артист становится президентом. Что же делать дальше, если ты был совсем не готов становиться человеком года?





И хотя основной жанр фильма — комедия, его цель совсем не рассмешить вас, как это сделал бы Мальчишник в Вегасе или Тупой и еще тупее. Фильм имеет другую сторону, серьезную, драматическую и политическую, он гораздо глубже простой истории о случайном президенте. Это настроение хорошо считывается и в актерской игре Робина Уильямса, который постоянно и очень успешно переключается с роли комика на роль главы державы.





7 Американский президент (The American President, 1995)





Кинофильм режиссера Роба Райнера, главную роль в котором сыграл Майкл Дуглас.





Вводные все те же: скоро выборы президента, и нынешний глава страны хочет удержать свой пост. Но в жизни одинокого мужчины появляется девушка, которая может сместить фокус внимания не только политика, но и прессы. Извечный вопрос американских выборов о том, может ли иметь президент их страны личную жизнь, снова на повестке дня. Несмотря на это, лента совсем не романтичная, она пропитана политикой от начала и до конца.













Фильм наполнен отличной актерской игрой всего состава, но особенно убедителен, конечно, Майкл Дуглас. То, как он ведет себя, как говорит — все убеждает зрителя в том, что перед ним на экране — президент. А его речь можно вообще считать одной из лучших, которые когда-либо появлялись в кино.