«Минск» и гродненский «Ритм» сражаются за победу в чемпионате страны по хоккею на траве

Источник материала: ОНТ

В чемпионате Беларуси по хоккею на траве продолжается финальная серия. После двух игр в столице «Минск» и гродненский «Ритм» обменялись победами.

После успеха в первом матче – 3:2 – столичная команда уступила во втором поединке – 0:3. Основа успеха «Ритма» – отличная реализация стандартов. Сначала отличилась Елизавета Скурат. Затем похожий розыгрыш точным ударом завершила Дарья Белоусова. А после этого Светлана Богушевич довела счет до крупного. Таким образом, счет в серии сравнялся — 1:1.

Следующие матч соперники сыграют в Гродно — встречи пройдут 27 и 28 июля. Если понадобится пятый, решающий матч, то он пройдет в Минске 31 июля.

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