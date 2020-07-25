ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Сотни тысяч белорусов требуют справедливого подсчета голосов

25.07.2020 21:22 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

К онлайн-платформе «Голос» присоединилось почти 370 тысяч белорусов. Площадка создана для удостоверения в честном подсчете голосов.

Создатели онлайн-платформы «Голос» обещают помочь защитить выбор белорусов и показать результаты, которые подсчитают не Комиссии, а сами избиратели.

Уже сейчас каждый желающий может присоединиться к площадке через чат-бот в Telegram или Viber. И это сделали почти 370 тысяч белорусов. После регистрации в чат-ботах необходимо прийти на избирательный участок 9 августа, проголосовать и прислать фото своего бюллетеня.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К онлайн-платформе «Голос» присоединилось почти 370 тысяч белорусов. Площадка создана для удостоверения в честном подсчете голосов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Санаторий «Ружанский»: Дмитрий Рябов восстанавливает силы в здравнице на юго-западе страны и делится впечатлениями
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
25.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика