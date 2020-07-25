Источник материала: ОНТ

Санаторий «Ружанский»: Дмитрий Рябов восстанавливает силы в здравнице на юго-западе страны и делится впечатлениями.

Отдых в Беларуси – тренд этого лета. И наш синоптик Дмитрий Рябов тоже решил восстанавливать силы в уникальном курортно-реабилитационном комплексе – на юго-западе страны – в санатории «Ружанском». Некоторые называют здравницу белорусскими «Карловыми Варами» (из-за особой минеральной воды). Другие – ассоциируют с белорусскими Мальдивами из-за соседства с голубыми озёрами. Курорт «Ружа Хутор» имеет мощную медицинскую базу, уникальный спа-комплекс, тренажёрный зал и не только. Все прелести такого отдых оценил Дмитрий Рябов.

Смотрите репортаж в программе «Метеогид»!





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