ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Санаторий «Ружанский»: Дмитрий Рябов восстанавливает силы в здравнице на юго-западе страны и делится впечатлениями

25.07.2020 20:02 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Санаторий «Ружанский»: Дмитрий Рябов восстанавливает силы в здравнице на юго-западе страны и делится впечатлениями

Санаторий «Ружанский»: Дмитрий Рябов восстанавливает силы в здравнице на юго-западе страны и делится впечатлениями.

Отдых в Беларуси – тренд этого лета. И наш синоптик Дмитрий Рябов тоже решил восстанавливать силы в уникальном курортно-реабилитационном комплексе – на юго-западе страны – в санатории «Ружанском». Некоторые называют здравницу белорусскими «Карловыми Варами» (из-за особой минеральной воды). Другие – ассоциируют с белорусскими Мальдивами из-за соседства с голубыми озёрами. Курорт «Ружа Хутор» имеет мощную медицинскую базу, уникальный спа-комплекс, тренажёрный зал и не только. Все прелести такого отдых оценил Дмитрий Рябов.

Смотрите репортаж в программе «Метеогид»!  


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Санаторий «Ружанский»: Дмитрий Рябов восстанавливает силы в здравнице на юго-западе страны и делится впечатлениями. Отдых в Беларуси – тренд этого лета. И наш...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кинологическая служба МЧС Беларуси: как работают и тренируются четвероногие спасатели
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
25.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика