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Санаторий «Ружанский»: Дмитрий Рябов восстанавливает силы в здравнице на юго-западе страны и делится впечатлениями
Источник материала: ОНТ
Санаторий «Ружанский»: Дмитрий Рябов восстанавливает силы в здравнице на юго-западе страны и делится впечатлениями.
Отдых в Беларуси – тренд этого лета. И наш синоптик Дмитрий Рябов тоже решил восстанавливать силы в уникальном курортно-реабилитационном комплексе – на юго-западе страны – в санатории «Ружанском». Некоторые называют здравницу белорусскими «Карловыми Варами» (из-за особой минеральной воды). Другие – ассоциируют с белорусскими Мальдивами из-за соседства с голубыми озёрами. Курорт «Ружа Хутор» имеет мощную медицинскую базу, уникальный спа-комплекс, тренажёрный зал и не только. Все прелести такого отдых оценил Дмитрий Рябов.
Смотрите репортаж в программе «Метеогид»!
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Санаторий «Ружанский»: Дмитрий Рябов восстанавливает силы в здравнице на юго-западе страны и делится впечатлениями
Санаторий «Ружанский»: Дмитрий Рябов восстанавливает силы в здравнице на юго-западе страны и делится впечатлениями. Отдых в Беларуси – тренд этого лета. И наш...
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