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Фитолампы: как правильно выбрать и установить
Источник материала: СТВ
Фитолампы – важный гаджет для роста растений. От дефицита солнечной энергии страдают и комнатные цветы, и рассада. Они растут медленно, нередко заболевают и чахнут. Стоит ли переплачивать за дорогие гаджеты или бюджетный вариант даст фору новинкам, рассказали в программе
Андрей Пташник, основатель коллектива городских огородников:
Как правильно установить лампу: нужно взять белую лампу, подойти к подоконнику, приблизить её и повключать-повыключать. Если вы видите, что пятно изменилось, оно стало ярче, значит, лампа подобрана правильно.
Вы смотрите расстояние – здесь примерно 30 сантиметров. И это означает, что этого расстояния будет достаточно, чтобы досветить ваше растение дома.
В период вегетации растению нужно не так много солнечного света, но в период плодоношения, когда естественного света становится меньше, растение, наоборот, испытывает потребность в солнечном свете, поэтому вы можете увеличить количество света, просто приблизив лампу к растению.
И помните, что растению так же, как и человеку, нужно отдыхать. Поэтому тёмная фаза, ночь для него очень важна. Не оставляйте лампу включённой на 24 часа в сутки.
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Фитолампы – важный гаджет для роста растений. От дефицита солнечной энергии страдают и комнатные цветы, и рассада. Они растут медленно, нередко заболевают и...
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