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Фитолампы: как правильно выбрать и установить

25.07.2020 20:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Фитолампы – важный гаджет для роста растений. От дефицита солнечной энергии страдают и комнатные цветы, и рассада. Они растут медленно, нередко заболевают и чахнут. Стоит ли переплачивать за дорогие гаджеты или бюджетный вариант даст фору новинкам, рассказали в программе «Плюс-минус». 

Фитолампы: как правильно выбрать и установить

Андрей Пташник, основатель коллектива городских огородников:
Рано или поздно каждое растениевод сталкивается с нехваткой естественного света. Поэтому он приходит к мысли, что ему необходима досветка растений. Самые распространённые лампы – это автоматизированные сады со встроенными лампами синего и полного спектры, биколорные лампы синего и красного спектра, и лампы белого спектра. Самый дорогой вариант – автоматизированный сад со встроенными лампами. Он подходит как для полного автономного выращивания и также для досветки растений. Основные плюсы данного типа ламп – то, что их можно размещать вне зоны прямого солнечного света. То есть они подходят для автономного выращивания растений. Биколорные лампы разрабатывались для выращивания растений в условиях космоса, в полном отсутствии солнечного света. И эти опыты были удачными, всё, действительно, росло. Но в этих лампах есть один важный нюанс: их стоит использовать в качестве дополнительного источника света. То есть когда у вас есть либо хорошая освещённость из окна, либо дополнительный белый источник света.

Самый бюджетный и самый оптимальный вариант для городского огородничества и не только – это белые лампы с максимально холодным оттенком света.

Как правильно установить лампу: нужно взять белую лампу, подойти к подоконнику, приблизить её и повключать-повыключать. Если вы видите, что пятно изменилось, оно стало ярче, значит, лампа подобрана правильно.

Фитолампы: как правильно выбрать и установить

Вы смотрите расстояние – здесь примерно 30 сантиметров. И это означает, что этого расстояния будет достаточно, чтобы досветить ваше растение дома.

Фитолампы: как правильно выбрать и установить

В период вегетации растению нужно не так много солнечного света, но в период плодоношения, когда естественного света становится меньше, растение, наоборот, испытывает потребность в солнечном свете, поэтому вы можете увеличить количество света, просто приблизив лампу к растению.

Фитолампы: как правильно выбрать и установить

И помните, что растению так же, как и человеку, нужно отдыхать. Поэтому тёмная фаза, ночь для него очень важна. Не оставляйте лампу включённой на 24 часа в сутки.

Люди в материале: Андрей Пташник

 
 
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Фитолампы – важный гаджет для роста растений. От дефицита солнечной энергии страдают и комнатные цветы, и рассада. Они растут медленно, нередко заболевают и...
 
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