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Самую яркую комету за последние 7 лет наблюдали на протяжение двух недель
Источник материала: ОНТ
Ночное звёздное небо в социальных сетях в эти июльские дни весьма популярно. А всё потому что это не просто звёздочки, а фотографии кометы NEOWISE – самой яркой за последние 7 лет!
Буквально вчера она находилась максимально близко от Земли. Всего за какую-то сотню миллионов километров. Открыли комету весной. А уже в июле на протяжение почти двух недель наблюдали во всей красе. Даже из Беларуси. Поймать космическое тело можно не только телескопом, но и с помощью фотоаппарата или камеры обычного мобильного телефона. На снимках хорошо виден хвост кометы. Счастливчикам повезло. Такое точно бывает раз в жизни – следующий шанс увидеть NEOWISE представится почти через 7 тысяч лет.
Одним словом, романтика! И очень удобно, что любоваться звёздным небом можно из разных стран. Как говорится, не морем единым…
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Ночное звёздное небо в социальных сетях в эти июльские дни весьма популярно. А всё потому что это не просто звёздочки, а фотографии кометы NEOWISE – самой яркой за...
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