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Запрет на посещение лесов действует в 32 районах Беларуси
Источник материала: ОНТ
Лес нельзя посещать почти во всех областях республики, штраф для нарушителя может составить до 675 рублей. Об этом говорят данные Министерства лесного хозяйства по состоянию на 25 июля.
В Гомельской области нельзя посещать лесные угодья в Брагинском, Гомельском, Ветковском, Добрушском, Жлобинском, Житковичском, Октябрьском, Кормянском, Речицком и Чечерском районах.
В Гродненской области можно получить штраф за нахождение в лесах в Берестовицком, Вороновском, Волковысском, Гродненском, Мостовском, Лидском, Ошмянском, Новогрудском, Свислочском и Щучинском районах.
В Минской области нельзя посещать леса в Березинском, Клецком, Крупском, Любанском, Слуцком, Несвижском, Минском, Солигорском, Смолевичском, Столбцовском, Стародорожском и Узденском районах.
Нарушителям запрета на посещение лесов или требований пожарной безопасности грозит немалый штраф до 25 базовых величин (до 675 рублей). Если в результате халатных действий нарушителя был поврежден или уничтожен лес, штраф будет установлен в размере от 25 до 50 базовых величин (от 675 до 1350 рублей).
Фото: Free-Photos, Pixabay
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Лес нельзя посещать почти во всех областях республики, штраф для нарушителя может составить до 675 рублей. Об этом говорят данные Министерства лесного хозяйства по...
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