Запрет на посещение лесов действует в 32 районах Беларуси

Источник материала: ОНТ

Лес нельзя посещать почти во всех областях республики, штраф для нарушителя может составить до 675 рублей. Об этом говорят данные Министерства лесного хозяйства по состоянию на 25 июля.



По большей части запрещено посещать леса в Минской, Гродненской и Гомельской областей.

В Гомельской области нельзя посещать лесные угодья в Брагинском, Гомельском, Ветковском, Добрушском, Жлобинском, Житковичском, Октябрьском, Кормянском, Речицком и Чечерском районах.

В Гродненской области можно получить штраф за нахождение в лесах в Берестовицком, Вороновском, Волковысском, Гродненском, Мостовском, Лидском, Ошмянском, Новогрудском, Свислочском и Щучинском районах.

В Минской области нельзя посещать леса в Березинском, Клецком, Крупском, Любанском, Слуцком, Несвижском, Минском, Солигорском, Смолевичском, Столбцовском, Стародорожском и Узденском районах.

Нарушителям запрета на посещение лесов или требований пожарной безопасности грозит немалый штраф до 25 базовых величин (до 675 рублей). Если в результате халатных действий нарушителя был поврежден или уничтожен лес, штраф будет установлен в размере от 25 до 50 базовых величин (от 675 до 1350 рублей).





Фото: Free-Photos, Pixabay

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