ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Сильная магнитная буря обрушится на Землю в конце июля. Как себя обезопасить?

26.07.2020 — Разное | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Разнообразная геомагнитная обстановка и в июле корректирует наше самочувствие. В этом месяце поток магнитных бурьразделился на три фазы. Начало пришлось на первые числа июля, середина завершилась относительно недавно – 17 июля. Третья фаза придется на конец месяца: с 28 по 29 июля.

Сильная магнитная буря обрушится на Землю в конце июля. Как себя обезопасить?

Метеозависимым людям стоит подготовиться заранее. Изначально стоит пересмотреть свой рацион. Специалисты рекомендуют употреблять в пищу больше фруктов и овощей, а также воды.

Важно избегать физических нагрузок и занятий спортом. Наиболее метеочувствительными являются люди пожилого возраста. Поэтому на время магнитной бури стоит отложить работы в саду и на даче. Рекомендовано также избегать эмоциональных потрясений.

Если у вас повышенная метеочувствительность, то заранее позаботьтесь о необходимых лекарствах.

Источник: grodnonews.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Разнообразная геомагнитная обстановка и в июле корректирует наше самочувствие. В этом месяце поток магнитных бурьразделился на три фазы. Начало пришлось
 
Новости дня
Новости разные
 
Виталий Жуковский: «Многие футболисты играли не то что не в кондициях, они не должны были играть»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
26.07.2020
Полымя

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика