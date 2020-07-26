Сильная магнитная буря обрушится на Землю в конце июля. Как себя обезопасить?

Источник материала: Полымя

Разнообразная геомагнитная обстановка и в июле корректирует наше самочувствие. В этом месяце поток магнитных бурьразделился на три фазы. Начало пришлось на первые числа июля, середина завершилась относительно недавно – 17 июля. Третья фаза придется на конец месяца: с 28 по 29 июля.





Метеозависимым людям стоит подготовиться заранее. Изначально стоит пересмотреть свой рацион. Специалисты рекомендуют употреблять в пищу больше фруктов и овощей, а также воды.

Важно избегать физических нагрузок и занятий спортом. Наиболее метеочувствительными являются люди пожилого возраста. Поэтому на время магнитной бури стоит отложить работы в саду и на даче. Рекомендовано также избегать эмоциональных потрясений.

Если у вас повышенная метеочувствительность, то заранее позаботьтесь о необходимых лекарствах.